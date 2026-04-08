ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ಬಿಐ (ಎಫ್ಬಿಐ) ಮತ್ತು ಇತರ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ ವರದಿ'ಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಯಹೂದಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಭಿನ್ನಮತೀಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲದೆಯೇ ಇರಾನ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಚಾಕು ಇರಿತ, ವಾಹನಗಳಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮತ್ತು ಅಪಹರಣದಂತಹ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇರಾನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಡಿ

ಒಂದೆಡೆ ಎಫ್ಬಿಐ ಈ ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ವೇತಭವನದ ಹೊರಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರರು ಸಹ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಂತಹ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ರಾಯಿಟರ್ಸ್/ಇಪ್ಸೋಸ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಹುಪಾಲು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯುದ್ಧದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.