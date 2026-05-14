ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ‘ಹೋಮ್‌ ಅಲೋನ್‌’ ಸಿನಿಮಾದ ಕಲ್ಕಿನ್ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ: ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್‌

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್(ಅಮೆರಿಕ)</strong>: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವುದರಿಂದ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 1990ರ 'ಹೋಮ್ ಅಲೋನ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ನಾನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಶ್ವೇತಭವನ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 'ಹೋಮ್ ಅಲೋನ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೆಕಾಲೇ ಕಲ್ಕಿನ್ ತರಹ ಆಗಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವರದಿಗಾರರು ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಕ್ರಿಸ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಹೋಮ್ ಅಲೋನ್' ಸಿನಿಮಾವು 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಜೆ ವೇಳೆ ಕುಟುಂಬವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ಬಾಲಕ ಕೆವಿನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕಳ್ಳರು ನುಗ್ಗಿದ್ದು, ಅವರಿಂದ ಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>