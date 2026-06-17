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Homenewsworld news

ಧೂಮಪಾನ ಬಿಟ್ಟ ಮೆಲೋನಿ, ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ‘ಕೈ’ ನೀಡಿದ ಮೋದಿ: G7ನ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳಿವು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:03 IST
Last Updated : 17 ಜೂನ್ 2026, 6:03 IST
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<div class="paragraphs"><p>ಎಪಿ</p></div>

ಎಪಿ

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