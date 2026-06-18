ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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ವಿಡಿಯೊ: ಜಿ 7 ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಮಗಳು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:53 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 6:53 IST
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DaughterG7 SummitGiorgia Meloni

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