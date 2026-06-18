ವಿಡಿಯೊ: ಜಿ 7 ಶೃಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಇಟಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಮಗಳು

<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 2026ರ ಜಿ7 ಶೃಂಗ ಸಭೆಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎವಿಯನ್-ಲೆಸ್-ಬೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಾಯಕರುಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾರ್ಜಿಯಾ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಮಗಳ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಸಭೆಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ತಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ‘ಗಿನೆವ್ರಾ ಜಿಯಾಂಬ್ರುನೊ‘ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಗಿನೆವ್ರಾ ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ತಾಯಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿ7 ಶೃಂಗ ಸಭೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮೆಲೋನಿ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಯಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆಯೂ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ಕೈ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರೊಂದಿಗೆಯೇ ಇದ್ದರು.</p><p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಾಗ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಿನೆವ್ರಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಿನೆವ್ರಾ ಜಿಯಾಂಬ್ರುನೊ ಅವರ ಮುದ್ದಾದ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇಟಲಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಜಿಯಾಂಬ್ರುನೊ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಲಿವಿಂಗ್-ಇನ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. 2016ರಲ್ಲಿ ಗಿನೆವ್ರಾ ಜಿಯಾಂಬ್ರುನೊ ಜನಿಸಿದ್ದರು. </p><p>2023ರಲ್ಲಿ ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ನಂತರ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಲೋನಿ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾಕಾಷ್ಟು ಬಾರಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಆಧಾರ:</strong> ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>