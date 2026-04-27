ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಪಾರು

<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವೇಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಲ್ಟನ್ನ ‘ಬಾಲ್ ರೂಂ’ ಹೊರಗಡೆ ವಿವಿಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯೊಬ್ಬ ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನನ್ನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೋಲ್ ಥಾಮಸ್ ಅಲೆನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ‘ಆತ ನನ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p><strong>ಘಟನೆಯ ವಿವರ: </strong>ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣದ ಬಳಿಕ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 8.34ರ (ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6.04) ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಶಬ್ದಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಈ ವೇಳೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಿಯಾ ಜಿಯಾಂಗ್, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಓಜ್ ಪರ್ಲ್ಮನ್ ಅವರ ಜತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಟ್ರಂಪ್ ಪತ್ನಿ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ.ವ್ಯಾನ್ಸ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಟ್ರಂಪ್, ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದು, ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. </p>.<p>ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಪತ್ರಕರ್ತರು, ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಇತರ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಮೇಜಿನ ಕೆಳಗೆ ಬಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಬಿ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದರು. ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಗಣ್ಯರಿಗೆ, ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p><strong>ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: </strong>ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಭವನದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ‘ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಭೋಜನ ಕೂಟದ ವೇಳೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ದಾಳಿಕೋರ ನಾವಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಬರದಂತೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಡೆದು, ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುಂಡು ನಿರೋಧಕ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ‘ಈ ಘಟನೆಯು ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಘಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ‘ನಾನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ. ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಂದಿನಂತೆಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದರು. </p>.<p>‘ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು. </p>.<h2>ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಸದಸ್ಯರು ಗುರಿ</h2><p> ‘ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಮುಖ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಟಾಡ್ ಬ್ಲಾಂಚೆ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು. </p><p>‘ಶಂಕಿತನು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಶಿಕಾಗೊಕ್ಕೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<h2>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗೆ ಕರೆ </h2><p>‘ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ನರು ಡೆಮಾಕ್ರಾಟರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳು ಉದಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಮೆರೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ‘30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಮರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹತ್ಯೆ ಯತ್ನದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2024ರ ಜುಲೈ 13ರಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ ಬಟ್ಲರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ರ್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆಗ ಅವರ ಕಿವಿಯನ್ನು ಸವರಿಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದುಕುಳಿದರು. 2024ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಫ್ಲಾರಿಡಾದ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿತ್ತು. </p>.<div><blockquote>ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ -ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ

ಇದು ಟ್ರಂಪ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. -ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆದ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ -ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 