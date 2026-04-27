ಭಾನುವಾರ, 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಪಾರು

ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯ ಬಂಧನ * ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಪಿಟಿಐ
Published : 26 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 22:30 IST
ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಭೋಜನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮೆಲಾನಿಯಾ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಶ್ವೇತಭವನದ ವರದಿಗಾರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ವಿಜಿಯಾ ಜಿಯಾಂಗ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು  –ಎಎಫ್‌ಪಿ ಚಿತ್ರ
ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಸಮಾಧಾನವಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ
-ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಪ್ರಧಾನಿ
ಇದು ಟ್ರಂಪ್‌ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ.
-ಬೆಂಜಮಿನ್‌ ನೆತನ್ಯಾಹು, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪ್ರಧಾನಿ 
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆದ ಸಶಸ್ತ್ರ ದಾಳಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ. ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವಿದೆ
-ಇಮ್ಯಾನುವೆಲ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
USAmericaUSADonald TrumpWashington

