ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಅಮೆರಿಕ ತೊರೆಯಬೇಕಾ? H-1B ವೀಸಾದ ನಿಯಮಗಳಿವು...

<p>ಭಾರತ ಮೂಲದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ಗಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ದೈತ್ಯ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಏಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕೋಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳನ್ನುನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು, ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ತಾಯ್ನೆಲವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಾದರೂ ನೆಲೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳೋಣವೆಂದು ನಂಬಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಇ–ಮೇಲ್ ಸಾವಿರಾರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ನುಚ್ಚು ನೂರು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಲೇ ಆಫ್/ ಕೆಲಸ ಕಡಿತವೆಂದು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿನ ಬೆಳಗಾಗದರೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದಿನ ದುಡಿದ ಸಾವಿರಾರು ನೌಕರರನ್ನು ಒಂದು ಇ–ಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶ ತೊರೆಯುವ ದುಗುಡವೂ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಚ್ 1ಬಿ (H-1B) ವೀಸಾ.</p>.H-1B, H-4 Visa: ಹೊಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ.H-1B ವೀಸಾ ದುರುಪಯೋಗ: 175 ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಆದೇಶ.<p><strong>ಹೆಚ್ಚಿದ ಲೇ ಆಫ್ಗಳು</strong></p><p>Layoffs.fyi ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,10,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಎಚ್1 ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮೆಟಾ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಹಲವಾರು ಸುತ್ತಿನ ಕಡಿತದ ನಂತರವೂ ಲೇ ಆಫ್ಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿವೆ ವರದಿಗಳು.</p><p><strong>ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಟೆಕ್ ವೃತ್ತಿಪರರು H-1B ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇವು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ವೀಸಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮುಂದುರಿಸಲು 60 ದಿನಗಳ ಸಮಯವಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ದೇಶ ತೊರೆಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಾಸಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವದರೊಳಗೆ ಬದಲಾಗುವ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. </p><p>ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರ್ಯಾಯಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.EXPLAINER | H-1B Visa ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ; ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು?.2026ನೇ ಸಾಲಿಗೆ H-1B ವಿಸಾ ನೋಂದಣಿ ಮಾರ್ಚ್ 7ರಿಂದ ಆರಂಭ: USCIS.<p><strong>H-1B ವೀಸಾ ನಿಯಮ ಹೇಳುವುದೇನು?</strong></p><p>ಅಮೆರಿಕ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳು (USCIS) ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ವಜಾಗೊಂಡ ಎಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 60 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ I-94 (ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ನೀಡುವ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ದಾಖಲೆ) ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ (ಯಾವುದರ ಅವಧಿ ಮೊದಲು ಮುಗಿಯುವುದೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ). ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಪರ್ಯಾಯ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯ್ಕೆ ಎಂದರೆ ಪತಿ–ಪತ್ನಿ ಇಬ್ಬರೂ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೆಲಸವಿದೆಯೋ ಅವರ ಎಚ್1ಬಿ ವೀಸಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಟ್ ವೀಸಾಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವೀಸಾ ಸಿಗಲು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 60 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 59ನೇ ದಿನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕರೂ ಎಚ್ಆರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿದರೆ ಎಚ್ 1ಬಿ ವೀಸಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ದೇಶ ತೊರೆಯಬೇಕು.</p><p><strong>ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ</strong></p><p>ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವುದು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವೀಸಾದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ತುಸು ಕಷ್ಟವೇ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಂದರ್ಶನ, ವೀಸಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಕೆಲಸ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗಂತೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಅಳವಡಿಕೆಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿ1 ಅಥವಾ ಬಿ 2 ವೀಸಾಕ್ಕೆ (ಇವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರಲು ಬಳಸುವ ವೀಸಾ) ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ I-539 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಇಲಾಖೆ USCIS ನೀಡಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲ್ಪಾವಧಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಉದ್ಯೋಗ ಸಂದರ್ಶನಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಂತಹ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಸುಲಭವಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಮಾಹಿತಿ: ಎನ್ಡಿಟಿವಿ, ಫಸ್ಟ್ಪೋಸ್ಟ್</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>