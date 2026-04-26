‘ಎಚ್–1ಬಿ’ ವೀಸಾ 3 ವರ್ಷ ಸ್ಥಗಿತ |ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆ: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯತೆ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಷ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಸಂಸದರು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಗರು ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಂಸದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸದ ಎಲಿ ಕ್ರೇನ್ ಅವರು 'ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ದುರುಪಯೋಗ ಕಾಯ್ದೆ –2026' ಅನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ 7 ಸಂಸದರು ಮಸೂದೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು. 'ನೂತನ ಕಾಯ್ದೆಯು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಪರವಾಗಿ ಇರಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಟೆಕಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರ ಪೈಕಿ ಭಾರತೀಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಸೂದೆಯು ಅಂಗೀಕೃತವಾದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾರತೀಯರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನದೇ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಈ ಮಸೂದೆಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಪಾಲ್ ಗೋಸರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

* ಇದೀಗ ವಾರ್ಷಿಕ 65000ರವರೆಗೆ ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 25000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕು
* ಎಚ್–1ಬಿ ವೀಸಾ ಅಡಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳವು ₹1.88 ಕೋಟಿ (2 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್) ಮೀರಬಾರದು
* ಈ ವೀಸಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಅವಲಂಬಿತರನ್ನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬಾರದು
* ವೀಸಾ ವಿತರಣೆಗೆ ಲಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲು ವೇತನ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು
* ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಎಚ್–1ಬಿ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಬೇಕು
* ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕು
* ಎಚ್–1ಬಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
* ಯಾವುದೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು