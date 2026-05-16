ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಮಾಸ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹದ್ದಾದ್ ಸಾವು

<p><strong>ಕೈರೊ:</strong> ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ತಮ್ಮನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಹಮಾಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲ್-ದಿನ್ ಅಲ್-ಹದ್ದಾದ್, ಮರುದಿನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಗಾಜಾ ನಗರದ ಮಸೀದಿಗಳು ಇಜ್ ಹದ್ದಾದ್ ಅವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಬೆಂಬಲಿತ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಹಮಾಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಮಾಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಹದ್ದಾದ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಹದ್ದಾದ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಾದರೂ, ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>2023ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7ರಂದು ಹಮಾಸ್ ಉಗ್ರರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಾಜಾ ಮೇಲಿನ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಆ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚುಗಾರರಲ್ಲಿ ಹದ್ದಾದ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಟ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2025ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿನ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೊಂದ ನಂತರ ಹದ್ದಾದ್, ಹಮಾಸ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಈತ ಸಾವಿರಾರು ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರ ಕೊಲೆ, ಅಪಹರಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಕಾಟ್ಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು, ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>