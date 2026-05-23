ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಹಮ್ಜಾ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಉಗ್ರರ ದಂಡು

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್: ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ಸಂಚುಕೋರ ಹಮ್ಜಾ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಉಗ್ರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಾಗತಿಕ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಎದುರು ಪಾಕ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಜಗತ್ತಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಈಗ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಷೇಧಿತ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆ 'ಅಲ್-ಬದ್ರ್'ನ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಸಂಚುಕೋರ ಹಮ್ಜಾ ಬುರ್ಹಾನ್ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉಗ್ರಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಹಿಜ್ಬುಲ್ನ ಸೈಯದ್ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್, ಅಲ್-ಬದ್ರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಮೀನ್ ಖಾನ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಬ ಕೋಡ್ನಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಮ್ಜಾ ನಿಷೇಧಿತ ಅಲ್-ಬದ್ರ್ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಮ್ಜಾ ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿಯ ಸಂಚುಕೋರನಾಗಿದ್ದ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತರು ಹಮ್ಜಾನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.