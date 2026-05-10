ಹಂಟಾವೈರಸ್‌ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಟೆನೆರೈಫ್ (ಸ್ಪೇನ್) (ಎಪಿ): ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗಿನಿಂದ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ) ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಶನಿವಾರ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಏ.1ರಂದು ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭಿಸಿರುವ 'ಎಂವಿ ಹೊಂಡಿಯಸ್' ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯು ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ನ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿಹರಿಸಿದ್ದು, ಮೇ 10ರ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ಪೇನ್ನ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪೇನ್ನ ದ್ವೀಪವಾದ ಟೆನೆರೈಫ್ಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಟೆಡ್ರೊಸ್ ಅಧಾನೊಮ್ ಗೆಬ್ರೆಯೆಸಸ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಟಾವೈರಸ್ ಪೀಡಿತ ಐಷಾರಾಮಿ ನೌಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಾನೊಮ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ವಿಮಾನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಹಡಗಿನಿಂದ ಇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಸ್ಪೇನ್ನ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಬಾರ್ಕೋನ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>