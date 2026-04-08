‘ಯುದ್ಧ: ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಹಾನಿ ನಿಲ್ಲಲಿ’

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: 'ಇರಾನ್–ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರ ಜೀವಹಾನಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ' ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಮಾಯಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ 2ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನಿರಪರಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕಡೆಗಳು ಉಗ್ರ ಮನೋಭಾವ ತ್ಯಜಿಸಿ ಶಾಂತಿ,ಮಾನವೀಯತೆ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ವಿವಿಧ ಧರ್ಮಗಳ ಸಜ್ಜನರು ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿಶ್ವ ದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ, ಮಾರಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮಾನವಕುಲ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು' ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-36-1852746071</p>