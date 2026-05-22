<p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಆರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 25 ಜನರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಉತ್ತರ ಹೊಂಡುರಾಸ್ನ ಟ್ರುಜಿಲ್ಲೊನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 19 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ಎಡ್ಗಾರ್ಡೊ ಬರಹೋನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಗಡಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊರ್ಟೆಸ್ ವಿಭಾಗದ ಒಮೊವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಧಾನಿ ತೆಗುಸಿಗಾಲ್ಪಾದಿಂದ ಒಮೊವಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<h2><strong>ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ...</strong></h2><p>ಟ್ರುಜಿಲ್ಲೊ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಭರಿತವಾದ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಸಂಘರ್ಷದ ತಾಣವಾಗಿದೆ.</p><p>ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕದ ಹೊಂಡುರಾಸ್ ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 5 ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ 18 ಪರಿಸರವಾದಿಗಳನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.</p><p>ದಾಳಿ ನಡೆದ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>