‘ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟ ರಚನೆ’: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಒತ್ತಾಯ

ಕೈರೊ (ಎಪಿ): ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸಲು ಏಳು ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮನವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಜಗತ್ತಿನ ಐದನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಒಕ್ಕೂಟವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಈ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಅದು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಮಾರ್ಗ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಫ್ಲಾರಿಡಾದಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ವರದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಚೀನಾ ತನ್ನ ತೈಲದ ಶೇ 90ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಕಡಿಮೆ ತೈಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಸೇರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನಿ ಕಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಮರ್ ಭಾನುವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ ಹೇಳಿದೆ.

'ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಇಯು

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಪುನಃ ತೆರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಇಯು) ಎರಡು ರೀತಿಯ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ. 'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಇಯು ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕಾಜಾ ಕಲ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಚೀನಾ ಸಲಹೆ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಚೀನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಒಕ್ಕೂಟದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿರುವ ಚೀನಾ 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ.