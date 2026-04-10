ದುಬೈ (ಎಪಿ): ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ, ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತಂತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿನಡೆಯಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಈ ನಡುವೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದನ್ನುತೋರಿಸುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಅರೆಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಈ ಜಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಐಎಸ್ಎನ್ಎ, ತಾಸ್ನಿಮ್ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಜೊತೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸ್ಫೋಟಕಗಳನ್ನುಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾರ್ಸಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಲಯ' ಎಂದು ಬರೆದು, ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತದ ಗುರುತು ಹಾಕಿರುವುದು ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>'ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭ': ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ಜಲಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಲರಾಕ್ ದ್ವೀಪ ಬಳಸಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260410-51-1743042046</p>