ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಗಿ: ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಇರಾನ್

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್/ದುಬೈ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ಭಾನುವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಇರಾನ್ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಾಗ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು 'ಶತ್ರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರ'ವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವು 'ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಮಿನಲ್' ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕದನ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ — ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಖಾಯಿ, ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪಡೆಗಳು ಶನಿವಾರ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ — ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಇಸ್ರೇಲ್ ಯೋಧ ಬಲಿ

ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಯೋಧ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇತರ ಎಂಟು ಮಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಲೆಬನಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 15ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ದಿನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ

l ಮಶಾದ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ

l ಇರಾನ್– ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಟರ್ಕಿಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹಕನ್ ಫಿದಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್

'ಇರಾನ್ ಜತೆ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ನಮ್ಮ ಜತೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಇರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಾನ್ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ