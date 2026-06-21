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Homenewsworld news

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದ್‌; ಇರಾನ್‌ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್‌

ರಾಯಿಟರ್ಸ್
Published : 21 ಜೂನ್ 2026, 10:33 IST
Last Updated : 21 ಜೂನ್ 2026, 10:33 IST
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