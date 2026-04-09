ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಹಡಗುಗಳು ಸಾಗಾಟ: ಇರಾನ್‌ ನೌಕಾಪಡೆ ಬೆದರಿಕೆ

ಲಂಡನ್ / ಬೀಜಿಂಗ್: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದರೂ ಹಡಗುಗಳು ಸಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇನ್ನೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಗಳು ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿವೆ.

'ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ನೌಕಾಪಡೆ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬುಧವಾರ ಮೂರು ಹಡಗುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿವೆ.

ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ: 'ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿಸುವ ವಿಚಾರವು ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿನ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಜಾ ರಹಮಾನಿ ಫಜ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.