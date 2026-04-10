<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತನ್ನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಹ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಿದ್ದು, ಹಡಗು ಸಂಚಾರ ಶೀಘ್ರವೇ ಪುನರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೆಡೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳು ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದಡೆ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಇರಾನ್ ಸಡಿಲಿಸಿಲ್ಲ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ತೀರಾ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಡಗುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಿದ್ದವು. ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಡಗುಗಳು ನಿಂತಲೇ ನಿಂತಿದ್ದವು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.</p><p>ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇರಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 130ರಷ್ಟಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಕೇವಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಈ ಅಪಾಯದ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹಡಗುಗಳು ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚರಿಸುವ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹತೋಟಿ ಸಾಧಿಸಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹಡಗು ಸಂಚಾರವು ಅಪಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಡಗುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<h2><strong>ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?</strong></h2><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಪುನರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಎರಡು ಹಂತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p><strong>ಬೆದರಿಕೆ ತಡೆಯಾಬೇಕು:</strong> ಸೇನೆ ಅಥವಾ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು.</p><p><strong>ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು</strong>: ದಾಳಿಗಳು ನಿಂತರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಮರಳಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಧ್ವಜವಿರುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಇರಾನ್ಗೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. 2019ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p>.<h2><strong>ಸುಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ</strong>...</h2><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮುದ್ರ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರದ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ರೇಡಿಯೊ ಕರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲತತ್ವವಾದ ‘ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ’ಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾದರೆ, ಅದು ಕಠಿಣ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆತಂಕವಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಡಗುಗಳು ಮರಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಜಲಸಂಧಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಡಗುಗಳು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>