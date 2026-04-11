ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಧಾನಕಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು
• ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಸಂಘರ್ಷದ ಕುರಿತು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
• ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಂಬಂಧ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೊಂದಿಗಿನ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
• ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುದೀರ್ಘ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಡನಾಟದ ಮೂಲಕ ದಶಕಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
• ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅದರ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ.
• ತಂತಿ ಮೇಲಿನ ನಡಿಗೆ
ಪರಸ್ಪರ ವೈರಿಗಳಾದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನ ತಟಸ್ಥ ನಿಲುವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
920 ಕಿ.ಮೀ
ಇರಾನ್-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯ ಉದ್ದ
ಶೇ 20
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶಿಯಾ ಜನಸಂಖ್ಯೆ
