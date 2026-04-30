Middle East War: ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆಷ್ಟು?

<p>ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೈಗೊಂಡ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಂದಾಜು 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನೈಜ ವೆಚ್ಚವು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p><p>ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಿದ್ದವು. ಫೆ.28ರಂದು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರಾನ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಖಮೇನಿ ಬಳಗ, ಇಸ್ರೇಲ್ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. </p><p>ನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಗರ ಮಾರ್ಗ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾದರೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮತ ಮೂಡದ ಕಾರಣ ಅದು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಇರಾನ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೂ ಅಮೆರಿಕದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ‘ಯುದ್ಧವೂ ಅಲ್ಲದ, ಶಾಂತಿಯೂ ಮೂಡದ’ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಆವರಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ: </strong></p><p>ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಧ್ವಂಸವಾಗಿರುವ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಲಕರಣೆಗಳ ದುರಸ್ತಿಗೆ ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾದ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ‘ಸಿಎನ್ಎನ್’ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ನೈಜ ವೆಚ್ಚವು 40 ರಿಂದ 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬಹ್ರೇನ್, ಕುವೈತ್, ಇರಾಕ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಹಲವು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಳೆದ ವಾರ ‘ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>‘ಕೇವಲ 50 ಸಾವಿರ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯ ‘ಶಾಹೆದ್’ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ತಲಾ 4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯ ‘ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್’ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಇರಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಈಗಾಗಲೇ 1,200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 600 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಲಾ 3.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆಯ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ‘ಟೊಮಾಹಾಕ್’ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ‘ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಮೊದಲ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 11.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭದ 100 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲೇ 3.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮೊತ್ತ 16.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕನೇ ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚ 25 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದವು</p><p><strong>ನಿಖರವಾಗದ ಲೆಕ್ಕ: </strong></p><p>ಯುದ್ಧದ ನೈಜ ಹಾನಿಯ ಕುರಿತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮರುಪೂರಣ, ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾದ ವಿಮಾನಗಳ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ‘ಥಾಡ್’ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ‘ಎಎನ್/ಟಿಪಿವೈ-2’ ರಾಡಾರ್ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಈ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಡಾರ್ಗಳ ಬೆಲೆ 500 ಮಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಇದೆ.</p><p> <strong>ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗೊಂದಲ: </strong></p><p>ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>