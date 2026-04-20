ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟಗಾರರನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೋಬೋಟ್

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್: </strong>ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸಿಲ್ಲ, ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್. ಭಾನುವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಮನುಷ್ಯಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.</p><p>ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ನಿಮಿಷ, 26 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಓಡಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಚೀನಾ ಡೈಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ಲಿಸ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ 57 ನಿಮಿಷ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದ ಓಟಗಾರ ಉಗಾಂಡಾದ ಜಾಕೋಬ್ ಕಿಪ್ಲಿಮ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಈ ರೋಬೋಟ್ ಮುರಿದಿದೆ. </p><p>ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ದೌಡಾಯಿಸಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಓಡಿಸಿದ್ದು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಸುಮಾರು 3 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಚೀನೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾನರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಉಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ನಂತೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕೆಲ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ರಿಮೋಟ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಓಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ವಿಜೇತ ಹುಮನಾಯ್ಡ್ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಚರಣೆ (ಮಾನವನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಂಟೆಗೆ ಸರಾಸರಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದೆ' ಎಂದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಒಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>