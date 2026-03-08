ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಪಾಲುದಾರರಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು: ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್‌ ಯಿ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ‘ಭಾರತ– ಚೀನಾ ಪಾಲುದಾರರಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಶತ್ರುಗಳಂತಲ್ಲ’ ಎಂದು ಚೀನಾ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು’ ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕಜನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಿಂದ (2024) ಆರಂಭವಾದ ಹೊಸ ಶಕೆಯು, ತಿಯಾನ್ಜಿನ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ತಂದಿತು’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ವಿಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯು ಏಷ್ಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಟಕವಾಗಲಿದೆ’ ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.</p>