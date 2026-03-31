5 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಚೀನಾಗೆ ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗ ಭೇಟಿ

<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ನಿಯೋಗವು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದೆ. </p>.<p>ಪಂಜಾಬ್, ಹರಿಯಾಣ, ದೆಹಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮಂಡಳಿಗಳ (ಪಿಎಚ್ಡಿಸಿಸಿಐ) ನಿಯೋಗವು ಮಾರ್ಚ್ 29ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 4ರವರೆಗೆ ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈ ಮತ್ತು ಜಿಯಾಂಗ್ಸು ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.</p>.<p>ಶಾಂಘೈನ ಭಾರತೀಯ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಮಾಥುರ್ ಅವರು ಪಿಎಚ್ಡಿಸಿಸಿಐ ನಿಯೋಗ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮಂಗಳವಾರ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p class="title">ನಿಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಮಾಥುರ್, ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p class="title">ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ.</p>.