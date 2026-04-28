ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ ಭಾರತದ 8ಸಾವಿರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು

<p>ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ‘ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ’ಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವೊಂದು ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ರಫ್ತಾಗುವ ಭಾರತದ ಶೇ 100 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ ಪ್ರವೇಶ ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p>ಭಾರತದ 8,284 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಉಡುಪು, ಚರ್ಮದ ವಸ್ತುಗಳು, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಆಭರಣ, ಕೈಮಗ್ಗ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಫ್ತಾಗುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಉಣ್ಣೆ, ಮರ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ವೈನ್ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಾದ ಹಾಲು, ಚೀಸ್, ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಈ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತದ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. </p><p>ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಮಾರು 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವುವ ಭಾರತವು ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ–ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ</strong></p><p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾರತದ 5,000 ನುರಿತ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.</p><p>ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 1,000 ಯುವಕರಿಗೆ ‘ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಲಿಡೇ’ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಯಾರಿಕಾ ವಲಯ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (₹1.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆಯು ಉತ್ಪಾದನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಲಿದೆ.</p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ 20 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮತ್ತು ಪದವಿಯ ನಂತರ 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ:₹1.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ.<p><strong>ಕೃಷಿಗೂ ಲಾಭ</strong></p><p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಚಯ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ.</p><p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೇಬು, ಕಿವಿ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ‘ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್’ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಕೌಶಲ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಧಾನ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.</p>