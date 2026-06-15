ಸೋಮವಾರ, 15 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

11 ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಭಾರತ–ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:59 IST
Last Updated : 15 ಜೂನ್ 2026, 14:59 IST
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ಭಾರತ– ಯುರೋಪ್‌ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಈವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
– ರಾಬರ್ಟ್ ಫಿಕೊ, ಸ್ಲೊವಾಕಿಯಾ ಪ್ರಧಾನಿ
SlovakiaTrade agreement

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