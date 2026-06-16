ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹ 2,300ಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಔಷಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ₹ 95,000!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 3:55 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 3:55 IST
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