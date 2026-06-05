ಅಮೆರಿಕ: ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ₹52 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಉದ್ಯಮಿ ದಂಪತಿ

<p><strong>ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್:</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರೇಟರ್ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಜಾತ ಉದ್ಯಮಿ ದಂಪತಿ ₹52.43 ಕೋಟಿ (5.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್) ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬ್ರಿಜ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರು. ಶುಗರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ‘ಸೇಂಟ್ ಲ್ಯೂಕ್ಸ್’ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಈ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. </p>.<p>‘ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಜ್ ಮತ್ತು ಸುನಿತಾ ಅವರ ಹೆಸರಿಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>