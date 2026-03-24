ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಿಂದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಿದ್ದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಭಾರತದತ್ತ ಹೊರಟಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ, ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ವಾಪಸಾಗಿರುವ ನೌಕಾಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದಿನೇಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

92,612.59 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಇಂಧನ ಹೊತ್ತ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಎಂವಿ ಜಗ್ ವಸಂತ್ ಮತ್ತು ಎಂವಿ ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಡುಗುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಲ್ಫ್ನಿಂದ ಹೊರಟು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಭಾರತದತ್ತ ಹೊರಟಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 33 ಮತ್ತು 27 ಮಂದಿ ನಾವಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಜಗ್ ವಸಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಡಗು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ನವಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಬಂದರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಿರುವ ಹಡುಗುಗಳಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಾವಲು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಾದ್ಯಂತ ನಿರಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, ಯುದ್ಧ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ಹಡಗು ಮಾಲೀಕರು ನಾವಿಕರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ಭಾರತ ಯಾವುದೇ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿಲ್ಲ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಹಡಗಿಗೆ ಇರಾನ್ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ,

.ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರವಿಗೆ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ತೈಲ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ.