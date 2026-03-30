ಇಂಡಿಗೊ: ಶಾಂಘೈ–ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೇರ ವಿಮಾನ ಆರಂಭ

ಬೀಜಿಂಗ್: ಇಂಡಿಗೊ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸೋಮವಾರ ಶಾಂಘೈನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವೆ ವಾಯುಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲತುಂಬಿದೆ.

ಇಂಡಿಗೊ–6ಇ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿನ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ರತೀಕ್ ಮಾಥುರ್ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು.

'ಮೆಟ್ರೊ ನಗರಗಳಾದ ನವದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಗೊ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಂದು ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಆರಂಭಿಸಲು ಏರ್ ಚೀನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಥುರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ 'ಎಕ್ಸ್' ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2020ರಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ–ಚೀನಾ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಲಡಾಖ್ ಗಡಿ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಷಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಎರಡು ಜಾಗತಿಕ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು.