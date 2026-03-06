ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsworld news

ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾ: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಷೇಧ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 6 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 14:07 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Social MediaIndonesia
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT