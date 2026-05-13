‘ಪ್ರಸ್ತಾವ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ’

ಟೆಹರಾನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ): 'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ 14 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಸೋಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಎದುರು ಇರಾನ್ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ 9 ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಆರಂಭಿಕ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದೆ ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್, 'ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 8ರಿಂದ ದುರ್ಬಲ ಕದನ ವಿರಾಮ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 'ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ಬೇರೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ವೈಫಲ್ಯವಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು'ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮಣಿದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆದಾರರು ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>