ಪಾಕ್‌ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌–ಅಮೆರಿಕ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ: 2 ಸುತ್ತು ಪೂರ್ಣ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್/ಟೆಹರಾನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

'ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಯ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಮೂರನೆಯ ಸುತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಐರ್ಐಬಿ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ನೇರ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಇದು ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ 'ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ'ಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಇರಾನ್ ಬೇಡಿಕೆ: ಯುದ್ಧದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು 'ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿರುವಂತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಇರಾನ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚೇತರಿಕೆಗೆ ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಯುದ್ಧದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಶ್ವೇತಭವನದ ರಾಯಭಾರಿ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕೋಫ್, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರಡ್ ಕುಶ್ನೆರ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ನ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸೈಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಗ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಇದ್ದಾರೆ.

2 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವು:

ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.