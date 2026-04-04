ಪತನಗೊಂಡ ಎಫ್‌–15 ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಪೈಪೋಟಿ

ಟೆಹರಾನ್: ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾದ ಎಫ್–15 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕವೂ ಅದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಿಗಿದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

ಎಫ್–15 ವಿಮಾನ ಪತನ: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದೆವು ಎಂದಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆ.

ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎ–10 ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಎಫ್–15 ವಿಮಾನ ಪತನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿಮಾನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ಯಾರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಎಫ್–15 ವಿಮಾನ ಪತನವು ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 'ಎನ್ಬಿಸಿ' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಿಷ್ಠ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇರಾನ್: ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ.

'ಮಧ್ಯ ಇರಾನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಒಂದನ್ನು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ವಾಯುಪಡೆಯ ಸುಧಾರಿತ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕಮಾಂಡ್ನ ವಕ್ತಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಮಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ 'ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

(ಆಧಾರ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್, ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಎಪಿ)

ಎಫ್-15 ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪತನ.