ಇರಾನ್‌–ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ: ಮುಗಿಯದ ಗೊಂದಲ

ಟೆಹರಾನ್, ನವದೆಹಲಿ: ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯ ಕುರಿತು ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವಿರೋಧಾಭಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

'ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಕತೆಯು ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

'ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ಪದೇ ಪದೇ ತನ್ನ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತಳೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಭಾರತದ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, 'ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆಯು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದರು.

ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೋ ಉತ್ತಮವಾದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. -ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

'ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿಸಿ'

'ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ದೇಶಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕು' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗಿನ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಂದದ ಭಾಗ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

'ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವಂತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಜೋರ್ಡಾನ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇತರೆ ದೇಶಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿವೆ. ಸಹಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ, ಇದು ಅವುಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲು ಇರಾನ್ಗೆ ಯಾವ ದೇಶ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತದೆಯೊ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ?

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲಸುವಂತೆ ಆಗು ಮಾಡಲು 2020ರಲ್ಲಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 'ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದ'ವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಯುಎಇ, ಬಹರೀನ್, ಸುಡಾನ್, ಮೊರಕ್ಕೊ ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನವು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ದೇಶಗಳು ಭಿನ್ನಾವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ವೈರತ್ವ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಸಲು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ರಚಿಸಿದ್ದರು.

ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರನ್ನು ಜುಡಾಯಿಸಂ, ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದವರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರು/ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ