ಇರಾನ್ ದಾಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳು ಧ್ವಂಸ: ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಬೇಕು ಹಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್

<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಿಂದ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶಗಳು ಯುದ್ಧ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರಿ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಶಾಲೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಈಗ ಬರುತ್ತಿರುವ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ದುರಸ್ಥಿಗೆ ಹಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕಿದೆ. </p><p>ಈವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ವಿನಾಶದ ಪ್ರಮಾಣವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದುರಸ್ತಿಗೆ ಹಲವು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಗಲ್ಫ್ ಪ್ರದೇಶದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಿಲಿಟರಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮಾರಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಗೋದಾಮುಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಮಾಂಡ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ವಿಮಾನ ಹ್ಯಾಂಗರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂವಹನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಧ್ವಂಸವಾಗಿವೆ.</p><p>ರನ್ವೇಗಳು, ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲುಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ, ಇರಾನಿನ ಹಳೆಯ ಎಫ್-5 ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಸಹ ಪ್ರಬಲ ಅಮೆರಿಕ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.</p> <h2>ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರಂಪ್</h2><h2></h2><p>ಇರಾನಿನ ದಾಳಿಯಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಮೆರಿಕ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸಹ ಹಾನಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p><p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರೇ ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಷ್ಟ ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪೆಂಟಗನ್ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಬಜೆಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಂಸದರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ನಮ್ಮ ಸಂಸದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ, ಪೆಂಟಗನ್ ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಲು ಪೆಂಟಗನ್, ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಸಂಘರ್ಷದ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ 11 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾ;ರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ 70 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಟ್ರಂಪ್ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 2026 ಕ್ಕೆ 838.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.</p> <h2>ಆಗಿರುವ ನಷ್ಟ ಏನು?</h2><p>ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕುವೈತ್ ವಿಮಾನವು ಇರಾನ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮೂರು ಎಫ್-15ಇ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು F-35 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಇರಾಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎರಡು ಕೆಸಿ-135 ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಆರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ತಾವೇ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ್ದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಕೆಸಿ-135 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಒಂದು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು MQ-9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇರಾನ್ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಮಾರ್ಚ್ 12 ರಂದು ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಆರ್. ಫೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು; ಇದೂ ಸಹ ಒರಾಮ್ ದಾಳಿಯಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಡಗು ಈಗ ಗ್ರೀಸ್ನ ಸೌಡಾ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗಾಧ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪೂರಕ ಖರ್ಚು ವಿನಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪೆಂಟಗನ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.</p> <h2>ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆಷ್ಟು?</h2><h2></h2><p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನಾಯ ಅಯಾತೊಲ್ಲಾ ಖಮೇನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಶಾಲೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ನ ಹಲವು ನಾಯಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಗಲ್ಫ್ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಮೂರನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಎಷ್ಟು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂಬುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕವು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹಣ ವ್ಯಯಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ನಂಬಲರ್ಹ ಮೂಲಗಳು. ಅವುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 22ರವರೆಗೆ 70 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್(₹65.99 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. </p><p>ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಡ್ರೋನ್, ಬಾಂಬ್, ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್, ಸರಬರಾಜು ವಿಮಾನಗಳು, ಹಡಗುಗಳು, ವಿಮಾನಗಳು, ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ವೆಚ್ಚ, ಪರಿಕರಗಳ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಅಡಚಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p> <h2>ಪೆಂಟಗನ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚ</h2><h2></h2><p>ಅಮೆರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೆಂಟಗನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ಮೊದಲ 6 ದಿನಗಳಲ್ಲೇ 11.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ (ಸಿಎಸ್ಐಎಸ್) ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 25 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 45 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಗುಂಪುಗಳು, ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರ, ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಚಲನೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ವೆಚ್ಚಗಳು, ನೆಲೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸೈಬರ್ ಯುದ್ಧ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿವೆ.</p><p>ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಗೆ 20 ರಿಂದ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್</p><p>ಟೊಮಾಹಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಜೆಎಎಸ್ಎಸ್ಎಂ, ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಂ-3, ಎಸ್ಎಂ-6, ಮತ್ತು ಪಿಇಆರ್ಎಸ್ಎಮ್ನಂತಹ ಅಲ್ಪ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 20 ರಿಂದ 30 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬೇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಗಳು, ವಿಮಾನ ನಷ್ಟಗಳು, ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 3 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 10 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.</p><p> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಇಂಧನ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ 20 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. </p><p>ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅದು 36 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>