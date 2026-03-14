<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಇರಾನ್ನ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಬಾಗ್ದಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಶನಿವಾರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. </p><p>ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಹೆಲಿಪ್ಯಾಡ್ಗೆ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆದ್ದಿದೆ. </p><p>ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಯುಎಇನ ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಒಮಾನ್ನ ಸೊಹರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ನೌಕೆಗಳು ಸಾಗಲು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಾಳಿ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ತೈಲ ಘಟಕವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ರಫ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಇದೇ ದೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆ ಇದೇ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>ಯುದ್ಧನೌಕೆ ನಿಯೋಜನೆ:</strong> ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕ, 2,500 ನೌಕಾಪಡೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನೆಲ ಮತ್ತು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಟ್ರಿಪೊಲಿ'ಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ. </p>