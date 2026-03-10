ಮಂಗಳವಾರ, 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಕೊಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿದ ಇರಾನ್ ಪ್ರಹಾರ: ದಾಳಿ–ಪ್ರತಿದಾಳಿ ತೀವ್ರ

ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:33 IST
Last Updated : 10 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 15:33 IST
ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ನಿರ್ಧರಿಸುವವರೆಗೂ ಈ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ 
ಪೀಟ್‌ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
- ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್‌ ಮಣಿಯದು. ನಿಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಇರಾನ್‌ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗದು. ನೀವೇ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ
ಅಲಿ ಲಾರೀಜಾನಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ
