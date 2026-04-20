'ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಪ್ರಸಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಆರ್ಐಬಿ ಭಾನುವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕವು ಒಮಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಮೂಲಕ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರವೇ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

'ಅಮೆರಿಕವು ಪದೇ ಪದೇ ನಿಲುವು ಬದಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದೇ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಗೈರಾಗಲು ಕಾರಣ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝೊಲ್ಫಾಘರಿ ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.