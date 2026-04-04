ಇರಾನ್‌ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ

<p>ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಶಿಲಾಯುಗದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಸೇತುವೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳು ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿನಾಶ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇರಾನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸೇತುವೆ ಉರುಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆಂದೂ ಬಳಸಲಾಗದು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿ ಆಗಲಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಸೇತುವೆಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಗುರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಡವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘8 ಸೇತುವೆಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ’: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕುವೈತ್ನ ಶೇಖ್ ಜಾಬರ್ ಅಲ್–ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್–ಸಬಾ ಸಮುದ್ರ ಸೇತುವೆ; ಯುಎಇ ಅಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಸೇತುವೆ, ಅಲ್ ಮಕ್ತಾ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಖಲೀಫಾ ಸೇತುವೆ; ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಬಹರೇನ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಕಿಂಗ್ ಫಹದ್ ಕಾಸ್ವೇ; ಜೋರ್ಡಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇತುವೆ, ಡಾಮಿಯಾ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಅಬ್ದೌನ್ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಪೂರ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಗರಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಇರಾನಿಯರನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಅವರ ಭ್ರಮೆ. ಇದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುವಿನ ಸೋಲು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಕುವೈತ್ ತೈಲ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿನ ಅದರ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕುವೈತ್ನ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಕುವೈತ್ನ ಮಿನಾ ಅಲ್– ಅಹ್ಮದಿ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸಾವು, ನೋವಿನ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಅಲ್ಲಗಳೆದ ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕದ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಎರಡು ಎಫ್–35 ಸ್ಟೆಲ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್, ‘ಇರಾನ್ನ ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದಿದೆ.</p>.<p>‘ನೈರುತ್ಯ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ (ಎಫ್–15) ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಬಹುಮಾನ ದೊರೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರೂಪಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಪೈಲಟ್ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪತ್ತೆ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-51-1042684650</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>