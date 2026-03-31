ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಬಂಕರ್‌ ಬಾಂಬ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪರಮಾಣು, ಸೇನಾ ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ಫಹಾನ್ ನಗರದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಗಳು ಮಂಗಳವಾರ 2 ಸಾವಿರ ಪೌಂಡ್ ( 907 ಕೆ.ಜಿ.) ತೂಕದ ಬಂಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಇದರಿಂದ, ಇಡೀ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ, ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದಾಳಿಯ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ‘ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್’ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ. </p>.<p>ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಕುವೈತ್ನ ತೈಲ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.</p>.<p>ಟೆಹರಾನ್ ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಸಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿವೆ. ದಾಳಿ ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ನ ‘ಫಾರ್ಸ್’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಇರಾನ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ, ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ತೈಲ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು) ಸ್ಫೋಟಿಸಲಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರವಷ್ಟೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮರುದಿನವೇ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. </p>.<p>‘ಈ ಪರಮಾಣು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನ್ 18 ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧತೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಯುರೇನಿಯಂನಿಂದ, ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಸಲು ಇರಾನ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿತ್ತು’ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಸ್ಫಹಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನೂ ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ’ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಗವರ್ನರ್ ಕಚೇರಿಯ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಬರ್ ಸಲೇಹಿ ಕೂಡ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಿಯ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಸಾವು–ನೋವಿನ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಇಸ್ಫಹಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನತಾಂಜ್ ಅಣು ಸ್ಥಾವರದ ಬಳಿಕ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಅಣುಸ್ಥಾವರವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಕ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊಬಾರಕ್ ಘಟಕವು ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದಾಳಿಯಿಂದ ಇರಾನ್ನ ಬದ್ರ್ ವಾಯುನೆಲೆ, 8ನೇ ಶೆಕಾರಿ ವಾಯುನೆಲೆ, ವಾಯುಪಡೆಯ 4ನೇ ವಾಯುನೆಲೆ, ಇಸ್ಫಹಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಯುನೆಸ್ಕೊ ವಿಶ್ವ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾದ ನಕ್ಶ್–ಎ–ಜಹಾ ವೃತ್ತ, ಸಫಾವಿದ್ ಶಕೆಗೆ ಸೇರಿದ ಅಬ್ಬಾಸಿ ಜಾಮ್–ಎ ಮಸೀದಿ, ಅಲಿ ಕಾಪು ಅರಮನೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. </p>.<p><strong>ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೂ ದಾಳಿ</strong>: ‘ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮೇಲೂ ವಾಯುದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಘಟಕ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹ್ಸೆನ್ ಫರ್ಹಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ‘ಐಎಸ್ಎನ್ಎ’ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಕೆಶ್ಮ್ ಇರಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ: ದುಬೈ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುವೈತ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಟ್ಟವಾದ ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಬಹರೇನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸೈರನ್ಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿ ರಿಯಾದ್ ನಗರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿ ಇರಾನ್ ಮೂರು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಉಂಟಾದವು. </p>.<p><strong>ಮಂಗಳವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು </strong></p><p>*ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಲವಣೀಕರಣ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ವಾಯುದಾಳಿ </p><p>*ದಕ್ಷಿಣ ದುಬೈನ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ; 4 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ</p><p> *ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ; 8 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ </p><p>*ಸೌದಿಯ ಅಲ್ ಖರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ– ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಗಾಯ </p><p>*ಇರಾಕ್ನ ಎರ್ಬಿಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ಫೋಟ </p><p>*ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಸೈನಿಕರ ಸಾವು–ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿಕೆ </p><p>*ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಪಡೆಗೆ ಸೇರಿದ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮೂವರು ಯೋಧರು ಬಲಿ</p>.<p> <strong>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್ ಉತ್ಸುಕ </strong></p><p><strong>ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್:</strong> ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಿದರೂ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ನಾನು ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ‘ವಾಲ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್’ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p><p> ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p><p>ಅಮೆರಿಕವು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಇರಾನ್ನ ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದರೆ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಜಮ್ಶಿದ್ ಇಶಾಗಿ ಹತ್ಯೆ </strong></p><p>ಅಮೆರಿಕ–ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಮ್ಶಿದ್ ಎಶಾಘಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೋರ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಎಶಾಘಿ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p>.<p> <strong>ಕಚ್ಚಾತೈಲ ತೈಲ ದರ ಏರಿಕೆ</strong> </p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಐದನೇ ಒಂದರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ನ ಹಲವು ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಸರಕುಗಳು ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದರವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಮಂಗಳವಾರ 106 ಡಾಲರ್ ಇತ್ತು. ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 45ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾತುಕತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗಲಿವೆ </blockquote><span class="attribution">–ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ </span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>