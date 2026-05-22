ಫುಜೈರಾ ದಕ್ಷಿಣ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಇರಾನ್‌

ಟೆಹರಾನ್(ಎಎಫ್ಪಿ): ಯುಎಇ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲೊಂದಾದ ಫುಜೈರಾದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಜಲಸಂಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಯುಎಇ, ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಜಲ ಪ್ರದೇಶದ ಕುರಿತು ಬುಧವಾರ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುರಿತು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಇರಾನ್ನ ಕುಹ್–ಎ–ಮುಬಾರಕ್ ನಿಂದ ಯುಎಇಯ ಫುಜೈರಾದ ದಕ್ಷಿಣದ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ವರೆಗೆ, ನಂತರ ಇರಾನ್ನ ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಯುಎಇಯ ಉಮ್–ಅಲ್ ಕುವೇನ್ ವರೆಗಿನ ಜಲಪ್ರದೇಶ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣದ ಈ ಜಲಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕವೇ ಸಂಚರಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ದೃಢೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಖಂಡನೆ: ಇರಾನ್ನ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯುಎಇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಲಹೆಗಾರ ಅನ್ವರ್ ಗರ್ಗಶ್ ಗುರುವಾರ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ಸಮುದ್ರ ಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಯುಎಇಯ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲು ಇರಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು' ಎಂದು ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>