ಪೈಲಟ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್

ದುಬೈ: ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಪೆಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.ಅಮೆರಿಕದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ F–15 ಅನ್ನು ಇರಾನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದ್ದರು. ಆ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆಯ ವಿಶೇಷ ಕಮಾಂಡೊಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು.ಪೈಲಟ್ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದೀಗ, 'ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾಹಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಅಮೆರಿಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಾರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಿ–130 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವು ಇಸ್ಫಹಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ತಿಳಿಸಿವೆ.ಪತನಗೊಂಡವುಗಳ ಪೈಕಿ ಸಿ–130 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ, ಎರಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಹೆಲಿಕಾಫ್ಟರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಇರಾನ್ ನಾಯಕರ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು, ಬಂಧನ.ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನದ ಪೈಲಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್.