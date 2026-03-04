<p><strong>ಪ್ಯಾರಿಸ್</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಐದನೇ ದಿನ ಪೂರೈಸಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಹಡಗುಗಳು ಸಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೋರ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>Cut-off box - ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು\n* ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂತು. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶೇ 4.7 ಹಾಗೂ ಶೆ3.5ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡವು\n* ಏಷ್ಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೇಲೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಸೋಲ್ ಷೇರುಪೇಟೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಶೇ12ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ದಾಖಲಿಸಿತು\n* ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಜೆರುಸಲೇಂ ಹಾಗೂ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ. ಈ ನಗರಗಳು ಸೇರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸೈರನ್ ಮೊಳಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಯಿತು \n* ಲೆಬನಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೈರೂತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆಗಳಿಂದ ದಾಳಿ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿಕೆ\n* ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ನ 2 ಸಾವಿರ ತಾಣಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಡ್ ಕೂಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ\n* ದುಬೈನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಕಚೇರಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ\n\n</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>