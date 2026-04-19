ಭಾರತದ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್‌ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್‌ 

ಕೈರೊ: ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರವಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದ
ಇರಾನ್, ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಒಟ್ಟು 14 ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಸೇನೆ ಶನಿವಾರ ತಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಏಳು ಹಡಗುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ (ಐಆರ್ಜಿಸಿ) ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಕಿಟಕಿ ಗಾಜು ಒಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಡಗಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.

'ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡದೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿತು. ಹಡಗು ಮತ್ತು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಸಾಗರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾಯಿ ತು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಸಾಗಾಟದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾವಹಿಸುವ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ 13 ಹಡಗುಗಳು ವಾಪಸ್ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಭಾರತ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಹಡಗು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ (ಎಚ್ಪಿ) ಸೇರಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿಕೊಂಡು ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.

'ಇರಾನ್ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹೇರಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವುಗೊಳಿಸು ವವರೆಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈರೊ

'ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮೇಲಿನ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಕೈಗೆ ಮರಳಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಮಾರ್ಗವು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ಐಆರ್ಜಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದರೂ, 'ಯುರೇನಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವರೆಗೆ ಬಂದರಿನ ಮೇಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಏ.22ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡನೆಯ ಸುತ್ತಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮಾತುಕತೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್–ಲೆಬನಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಕದನ ವಿರಾಮ ಏ.27ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅದುವರೆಗೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಕದನ ವಿರಾಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಕ್ತಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶನಿವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮ