ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಇರಾನ್

<p>Iran says Hormuz closed again after Israel strikes Lebanon</p><p>ಟೆಹರಾನ್: ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮದ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಇರಾನ್, ಮತ್ತೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳು ವಿಧ್ವಂಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. </p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಈ ನಡೆಯಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಂತಿಮ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಸಭೆ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಲೆಬನಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಅಮೆರಿಕ ಎದುರು ಇರಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಷರತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವುದು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಇದು ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರಂತರ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್, ಯುದ್ಧದ ಬಹುತೇಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಅನ್ವಯ ಜಲಸಂಧಿ ತೆರೆಯಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಹ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಲೆಬನಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದ ಇಸ್ರೇಲ್.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>