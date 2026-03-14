ಅಮೆರಿಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ: ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ

<p><strong>ಟೆಹರಾನ್:</strong> ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವಂತೆ ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದೆ.</p><p>ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಹೊಂದಿರುವ ನಿಲುವನ್ನು ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಸಯ್ಯದ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕವು ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿತ್ತು. ಆದರೀಗ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ತೈಲ ಖರೀದಿಸಿ ಎಂದು ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಯುರೋಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ರಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದರಿಂದ, ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ತಮಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರುವರಿ 28ರಂದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತೈಲ, ಅನಿಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿವೆ.</p><p>ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ಮೌಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್, ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರತಿದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಲಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.</p>