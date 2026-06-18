ಗುರುವಾರ, 18 ಜೂನ್ 2026
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Homenewsworld news

ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಂದ: 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಿಧಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 18 ಜೂನ್ 2026, 5:37 IST
Last Updated : 18 ಜೂನ್ 2026, 5:37 IST
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