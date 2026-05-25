ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ: ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌

ಟೆಹರಾನ್, ನವದೆಹಲಿ: 'ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ, ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಮ್ಮ 12 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹1.14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ) ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಇರಾನ್ನ ತಸ್ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಾಖಿರ್ ಖಾಲೀಬಾಫ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಾಘ್ಚಿ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಸೇರಿದ ನಿಯೋಗವು ಸೋಮವಾರ ದೋಹಾ ತಲುಪಿದೆ.

'ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಇದು ಮೊದಲ ಹಂತವಾಗಲಿದೆ. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆ ಹಣವು ನಮಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾತ್ರವೇ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಾವು ಮುಂದಿಡುತ್ತಿರುವ ಷರತ್ತು ಅಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ' ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

'ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್ನ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಗೆ ಇರಾನ್ ವಿಧಿಸಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿದೆ' ಎಂದು 'ಫಾರ್ಸ್' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.