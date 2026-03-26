ಕದನ ವಿರಾಮ: ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ

<p>‘ನಾಲ್ಕು ವಾರ ಪೂರೈಸಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಜತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ‘ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರನಾಗಿ ಪಾಕ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ, ಕದನ ವಿರಾಮ ಕುರಿತ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿವೆ.</p><p><strong>ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: </strong>‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಅಣುಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಎಇಎ) ನಿಗಾದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಹಡಗುಗಳ ಮುಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು, ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿವೆ’ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. </p><p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ರೆಜಾ ಅಮೀರಿ ಮೊಗದಂ, ‘ಅಮೆರಿಕವು ಇದುವರೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇರಾನ್ ಜತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2><strong>ಮಾತುಕತೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ</strong></h2><p><strong>ದುಬೈ (ಎಪಿ):</strong> ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಕದನ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. </p><p>‘ಅಮೆರಿಕವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಇಸ್ಲಾಮಾ ಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಂಥದೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವದ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ. </p><p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರದು’ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<h2>ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ</h2><p><strong>ಟೆಹರಾನ್ (ಎಎಫ್ಪಿ):</strong> ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಯುದ್ಧ ಕೊನೆ ಗೊಳಿಸಲು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.</p><p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ವಿಮಾನ ವಾಹಕ ನೌಕೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು ಎಂದರೆ, ಶತ್ರುಪಡೆ ನೌಕೆಯ ಪಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು’ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಫಹಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಘಟಕದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ.</p><p> ‘ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಬಂಡುಕೋರರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಬೈರೂತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಬುಧವಾರ ಬಾಂಬ್ ಸುರಿಮಳೆಗರೆದಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚುಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಎಂದರೆ, ಲೆಬನಾನ್ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೇರಿದಂತೆ’ ಎಂದು ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ ನಯೀಂ ಖಾಸಿಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p><p>‘ಲೆಬನಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಜ್ಬುಲ್ಲಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿರುವ ನಿಷೇಧವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು’ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೈತ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆವರಣದಿಂದ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p>.<h2>ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇರಾನ್</h2><p><strong>ದುಬೈ (ಎಪಿ):</strong> ಅಮೆರಿಕದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವ ವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಇರಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಬುಧವಾರ ಭಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. </p><p>‘ಅಮೆರಿಕದ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಇರಾನ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇರಾನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಸ್ತಾವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ’ ಎಂದು<br>ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><p>‘ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.</p><p>ಶುಕ್ರವಾರದ ಒಳಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ನೇರ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<h2>‘ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಂದ ಎನ್ನಬೇಡಿ’</h2><p><strong>ದುಬೈ (ಎಪಿ): </strong>‘ನಿಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ಸೇನೆ, ‘ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. </p><p>‘ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷ ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 15 ಅಂಶಗಳ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರಾನ್ ಜತೆಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.</p><p>‘ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಮಾತು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಂಥವರು ನಿಮ್ಮ ತರಹದ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮುಂದೆಂದೂ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಜೋಲ್ಫಾಘರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>