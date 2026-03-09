<p><strong>ದುಬೈ</strong>: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್, ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಚೋದಿತ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.</p><p>ಸೋಮವಾರ ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಬಹರೈನ್ನ ಸಿಟ್ರಾ ಎಂಬ ದ್ವೀಪ ಪ್ರದೇಶದ ನಾಗರಿಕರ ಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ್ದು 32 ನಾಗರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹರೈನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹರೈನ್ ನಾಗರಿಕರು ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಸ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ವಾಯುಸೇನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬಹರೈನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p><p>ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬಹರೈನ್ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿದಾಳಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಯುಎಇ, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p><p>ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಇರಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆ ದೇಶಗಳ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿವೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಇರಾನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಯುಎಇ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ.</p>.ಇರಾನ್ನ ನೂತನ ಪರಮೋಚ್ಚ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ.ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ದ | ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ: ಖಮೇನಿಯೇ ಗುರಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>